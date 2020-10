Squame di drago sulle maglie degli Scarlets (Rugby) ideata da Macron

Gli Scarlets, storico club di rugby gallese (franchigia professionistica gallese di rugby a 15. Partecipa al Pro14 e all’European Rugby Champions Cup), e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico della franchigia di Llanelli, hanno presentato le nuove maglie “Home” e “Away” che “i dragoni” indosseranno nella prossima stagione, 2019-2020.

La versione “Home” si conferma con il tradizionale rosso scarlatto e con il collo a V con dettagli bianchi.Bianco anche il bordo manica arricchito da sottili righe orizzontali grigie.La maglia è caratterizzata da una grafica gradient verso il fondo della maglia che evidenzia una texture che rappresenta le squame del drago. Il backneck è personalizzato con il colore scarlatto e la grafica ‘squamata’ con al centro il logo degli Scarlets. Sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma del club.

La maglia “Away” ha come colore dominante il grigio chiaro, mentre i fianchi e la parte alta sono in contrasto in grigio antracite. Il collo a V è bordato di giallo, mentre i bordi manica e la parte bassa posteriore della maglia sono in rosso scarlatto. Il backneck è personalizzato come nella Home e sul petto il Macron Hero e il logo degli Scarlets sono in rosso scarlatto. Il contrasto tra grigio chiaro e grigio antracite continua anche negli shorts che hanno bande laterali più scure e nei calzettoni con bordo superiore in grigio antracite.La particolarità grafica che caratterizza la maglia ‘da trasferta’ sono gli stemmi embossati sui fianchi della maglia e che quest’anno rendono omaggio alla contea gallese del Carmarthenshire, concludendo l’iniziativa “3 Years 3 Counties” che ha visto inserire sulle maglie Away degli Scarlets nel 2018 colori e simboli della contea di Ceredigion, quindi lo scorso anno quelli del Pembrokeshire.