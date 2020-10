Sport invernali, “E.INFRA” diventa data partner della FIS Nordic World Ski Championships 2021

(di Marco D’Avenia) – “E.INFRA”, società tedesca di telecomunicazioni e forniture elettriche, ha firmato il contratto che la legherà alla FIS (Federazione internazionale sci) in veste di “Data Partner” per i prossimi campionati del mondo di sci nordico. La competizione, in programma dal 23 febbraio al 7 marzo prossimo, si terrà a Oberstdorf, città bavarese al confine con l’Austria.

Ad annunciare la notizia è “Infront,” già “Exclusive media and marketing partner” della FIS Nordic World Ski Championships 2021. Il compito di “E.INFRA” sarà infatti quello di affiancare la compagnia di sport business andando a cablare le sedi sportive del campionato, fornendo così Wi-Fi ultraveloce per tutte le aree VIP. L’impresa tedesca dovrà anche occuparsi di disegnare un logo da applicare in sovraimpressione durante le dirette tv e streaming dell’evento e sulle postazioni di partenza e di arrivo dei circuiti. “Supportare lo sport è ciò che ci appassiona”, ha dichiarato l’amministratore delegato di “E.INFRA” Carsten Klemm, “siamo felici di contribuire al successo dei campionati mondiali di combinata nordica 2021 fornendo le nostre soluzioni. Con questa partnership diventiamo parte non solo di un evento straordinario ma anche della grande famiglia dello sci. Attendiamo con impazienza la collaborazione con “Infront” e le giornate a Oberstdorf”. Michael Witta, vicepresidente dell’area marketing di “Infront”, ha commentato: “I FIS Nordic World Ski Championships saranno un evento importante. L’audience televisiva di oltre 205 milioni accumulata nell’edizione del 2019 dimostra che questa è un preziosa occasione“.

Per l’Italia scenderanno in pista Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Aaron Kostner, Giulio Bezzi e Alessandro Pittin che proprio tre giorni fa hanno ricevuto il via libera dal presidente della “FISI” Flavio Roda per partecipare alla competizione. La Federazione italiana sport invernali, che quest’anno compie 100 anni di storia, aveva infatti proibito dal 7 agosto ai propri atleti di gareggiare sia in Italia che all’estero a causa del Covid.