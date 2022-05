Charlton e Greenwich insieme nella stagione 2022/23

(di Antonio Spina) – Il Charlton Athletic Football Club, militante in League One, 3a divisione inglese (al 13° posto nella classifica finale), ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, una nuova partnership triennale con l’Università di Greenwich. A partire dalla stagione 2022/23 il nome dell’università sarà visibile, nello specifico, sul retro della prima maglia, sulla parte anteriore di quella da trasferta (away kit) e sulla terza divisa ufficiale del club.

L’accordo avrà come obiettivo quello di far accrescere reciprocamente le parti in aree e progetti che riguarderanno la sensibilizzazione della comunità di riferimento, valore sempre molto attenzionato dalle società inglesi. Oltre a ciò amplieranno le opportunità di lavoro per gli studenti e si creerà un team di “ricerca e sviluppo”, per migliorare vari aspetti mediante le conoscenze ed esperienze accademiche dell’Università.

Il direttore commerciale del Charlton Athletic, Wayne Mumford ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di espandere la nostra partnership con l’Università di Greenwich. Abbiamo lavorato a stretto contatto nell’ultima stagione e siamo entusiasti di poter espandere la nostra partnership. Le nostre due organizzazioni condividono molti valori, quindi siamo lieti di continuare il nostro lavoro insieme”.

Sulla stessa posizione, il vice cancelliere dell’Università, il professor Jane Harrington ha aggiunto: “L’Università di Greenwich gode di un ottimo rapporto con il Charlton Athletic Football Club e il Community Trust. Abbiamo lavorato insieme per oltre 10 anni e siamo entrambi grandi parti della comunità. Entrambi crediamo che lo sport e l’educazione abbiano il potere di guidare il cambiamento – con l’inclusività al centro di tutto ciò che facciamo. Non vedo l’ora di continuare il nostro lavoro insieme nei prossimi tre anni”.