Un video del Cesena per esaltare il concetto di squadra in vista del debutto nei PlayOff

Squadra. E’ la parola più ripetuta, sette volte, nel video realizzato dal Cesena in vista dei play off di Serie C che per il club romagnolo scattano questa sera nell’andata del primo turno della fase nazionale, sul campo del Monopoli. Ne sono protagonisti otto calciatori bianconeri – Ardizzone, Steffè, Candela, Bortolussi, Pittarello, Ciofi, Gonnelli, Caturano – e i volti di sette tifosi di ogni età a rappresentare l’universalità della passione bianconera.

Perché “una squadra non è fatta solo dagli undici che scendono in campo”, come dice la voce fuori campo del Capitano, ma anche da tutti quelli che la sostengono da fuori e che sono pronti a farlo ancora sulla strada che mette in palio l’ultimo posto per il salto di categoria in B.