Il Chelsea FC a Todd Boehly. Raggiunto accordo per 4,7 mld di euro (II parte)

(di Antonio Spina) – La fumata bianca è arrivata nella notte. Il consorzio di investitori con a capo Todd Boehly, comproprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball e fondatore di Eldridge Industries, ha firmato un contratto per l’acquisizione del Chelsea FC per la complessiva somma di 4,7 miliardi di euro, esattamente quella richiesta dall’ex proprietario Roman Abramovich. Un terzo dei quattro miliardi andranno al magnate russo, diversamente dalla sua volontà di non voler ottenere alcun rimborso degli investimenti compiuti nei 19 anni di presidenza.

I tempi record dell’operazione sono strettamente collegati alle sanzioni del governo inglese (sull’onda emozionale del conflitto russo-ucraino). Sanzioni durissime che avevano toccato tutti i tycoon russi con investimenti sul territorio del Regno Unito. Da lì la decisione improvvisa di vendere sul mercato le azioni del club.

A confermare la notizia è lo stesso club londinese tramite un “official statement” in cui si legge che la cessione verrà definita, entro la fine di maggio ,in attesa delle autorizzazioni del governo britannico in persona di Boris Johnson (premier britannico) e della stessa English Premier League (EPL).

Fanno parte della cordata anche il proprietario dei Dodgers, Mark Walter, il miliardario svizzero Wyss ed il promotore immobiliare britannico Jonathan Goldstein. Il consorzio ha come maggiore azionista la private equity statunitense Clearlake Capital. Pertanto, la nuova società non sarà interamente inglese, come avrebbero voluto i tifosi di Stamford Bridge, ma non sarà neppure completamente a stelle e strisce.

Giunge così al capolinea l’era di Roman Abramovich iniziata nel 2003, rendendo il Chelsea un top club, in grado di vincere 5 volte la Premier League, 2 Champions League, 2 Europa League, ed altri 13 trofei in ambito nazionale.

Gli advisor del club, approvati dalla Premier League e nominati con il benestare di Boris Johnson in persona hanno individuato nella proposta del gruppo di Todd Boehly il futuro della società.I quattro miliardi di sterline garantiti da Boehly e il suo gruppo sono una cifra monstre (mai investita in una società di calcio).

Ufficializzati i nomi dei due dirigenti della nuova proprietà che entreranno fin da subito nel board: il giornalista e deputato dei conservatori Daniel Finkelstein e la giornalista e scrittrice Barbara Charone, una delle più importanti autrici musicali a livello internazionale.