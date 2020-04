Bundesliga è pronta per la ripartenza del campionato

(di Leonardo Calero) – La Bundesliga è pronta a ripartire. La data del 9 maggio è stata approvata anche dalla Cancelliera Angela Merkel. La DFL (Deutsche Fuβball Liga) ha ribadito che giocatori e staff saranno sottoposti a tamponi e a test.

Questo permetterà una maggiore sicurezza sul rettangolo di gioco e all’interno dei centri sportivi. Dunque, la Bundesliga sarà il primo dei top 5 campionati europei a riprendere. Nei prossimi giorni, si terrà una riunione in videoconferenza. Con ogni probabilità sarà giovedì. Si attende così il sì definitivo.A prenderne parte saranno i club di Bundesliga e Zweite Liga (Seconda Divisione). In Bundesliga1 si ripartirà dalla 26ª giornata, in programma lo scorso 13 marzo. In sintesi, all’appello mancano appena 8 giornate.La maggior parte dei club sono d’accordo con la decisione di portare a termine il campionato.