FRANCIA – IL SINDACATO DEI CALCIATORI (UNFP) SI OPPONE DURAMENTE ALLA RIPRESA DELLA STAGIONE SPORTIVA

(di Sejon Veshaj) – Toni sempre più accesi all’interno della Federazione calcistica francese (FFF). Dopo la decisione presa dal consiglio di amministrazione, di voler portare a termine la stagione in corso (sospesa il 9 marzo per la pandemia da Covid-19), è arrivato un duro comunicato da parte del sindacato dei calciatori francesi (UNFP), nel quale viene espressa la totale contrarietà a una ripresa dell’attività agonistica.

Sylvain Kastendeuch, co-presidente della UNFP (Union Nationale Des Footballeurs Professionels), ha dichiarato in merito: “L’emergenza economica non deve avere la precedenza sull’imperativo della salute pubblica. Rinunciamo a una ripresa del campionato che, in queste condizioni, sarebbe affrettata e pericolosa”.

Il consiglio di amministrazione della Federazione calcistica francese ha votato all’unanimità la ripresa entro il 17 giugno dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2, concordando come data limite per la conclusione dei tornei il 25 luglio, e fissando l’inizio della nuova stagione 2020/2021 a fine agosto (weekend del 21/23 agosto).

Continua Kastendeuch: “È stato proposto un campionato frenetico, che include la fine del campionato e finali di coppa in un vero e proprio sprint finale: il rischio infortuni è evidente. I giocatori sono confinati dal 15 marzo e si allenano senza essere messi nelle condizioni migliori di assistenza medica e prevenzione”.

Assistenza medica e prevenzione dagli infortuni sono per l’UNFP i punti di maggior interesse, scongiurando una congestione di eventi potenzialmente dannosa per gli atleti:

“Come possono i giocatori prendersi del tempo libero o riposare, con il campionato che termina a luglio e ricomincia ad agosto? Ho dubbi che un giocatore possa fare una stagione e mezza in una volta sola. In che stato si troveranno in autunno. Si vuole fare a tutti i costi un calcio a metà o preparare al meglio la stagione 2020-21? Tre quarti dei calciatori ci hanno chiesto di essere vigili sulla loro salute e la maggioranza è d’accordo sul fatto che la stagione vada archiviata”.

Sylvain Kastendeuch è stato un ex calciatore professionista, primatista di presenze per il FC Metz con 440 partite in dodici stagioni, vincendo due Coppe di Francia e due Coppa di Lega. Dal 2006, affianca Philippe Piat alla presidenza del sindacato dei calciatori professionisti francesi, UNFP.