BILCEE NUOVO SPONSOR TECNICO DELLA REALE MUTUA BASKET TORINO

Bilcee, marchio del Bil Group da 23 anni nel mondo dell’abbigliamento sportivo, mira a essere uno più importanti brand del settore. L’azienda diffusa in Europa e nei paesi del Medio Oriente, con sedi a Istanbul, Milano e Mosca, esporta in 38 paesi divisi in 4 continenti, ha una capacità produttiva di 300 mila pezzi al mese nello stabilimento di produzione di 10.000 mq a Istanbul.

Bilcee, sviluppatosi in Turchia con punti vendita nel centro commerciale Olivium e online su Fenerbahçe. , sviluppatosi in Turchia con punti vendita nel centro commerciale Olivium e online su www.bilcee.com , ha accordi di sponsorizzazione con club molto noti come la sezione pallavolo del