Consob chiede a Friedkin Group di confermare il prezzo ai risparmiatori

Friedkin Group Inc. (“TFG”), su input della Consob (organismo di vigilanza di Borsa), conferma che, come già indicato nel comunicato stampa del 7 agosto, il corrispettivo pattuito per l’acquisizione dell’86,6% della AS Roma S.p.A. (la “Società”) è pari a complessivi Euro 63.414.047, corrispondenti a un prezzo unitario di 0,1165 Euro per azione (per il momento molto più basso del valore in Borsa pari a 0,27 euro, alla luce anche del crollo di ieri pari a -30,92%).

Pertanto, una volta perfezionato il contratto di acquisto, il cui closing è previsto per il 17 agosto, sarà promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale della Società al prezzo per azione di Euro 0,1165.