Beretta in virtual advertising sul cerchio di centrocampo del Bologna Fc

Si torna a parlare di pubblicità virtuale e, ancora una volta, è il Bologna FC a presentarsi sul mercato tra i club più innovativi della Serie A. Nella stagione in corso infatti ha lanciato, insieme al partner ISG, questa nuova modalità proiettando, ad esempio, l’immagine del brand One Express su una delle posizioni commerciali vicine alle porte di gioco.

Adesso ci riprova sfruttando il cerchio di centrocampo, come avvenuto in occasione del match interno che ha visto i felsinei opposti alla Juventus. Per l’occasione il cerchio di centrocampo, questa volta digitale (e visibile solo in tv), è stato ceduto al match sponsor “Beretta” (nella foto in primo piano), già partner del club. L’operazione in esame, coordinata dalla area marketing rossoblù (guidata dal manager Christoph Winterling – nella foto sotto) sarà riproposta nei prossimi 5 turni in programma allo stadio Renato Dall’Ara.