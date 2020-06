Il Barça restituisce il 25% del costo dell’abbonamento ai suoi “aficionados”

(di Linda Zanoni) – Il club catalano si unisce ad altre società spagnole nella restituzione di una parte dell’abbonamento a causa delle ultime partite che si giocheranno a porte chiuse. Il 25% verrà consegnato a settembre a tutti gli abbonati che ne faranno richiesta. I soldi saranno restituiti in contanti o tramite buoni sconto negli store ufficiali a marchio Barça.

Nel caso in cui si potrà tornare negli stadi nella prossima stagione, il Barcellona offre la possibilità di poter ottenere uno sconto sull’abbonamento della prossima stagione, così come spiegato in una nota del club blaugrana. Altra opzione, per chi vuole aiutare la società (in una situazione tanto delicata come quella attuale), consiste nella rinuncia allo sconto del 25% che, quindi, verrà direttamente trasferito nelle casse della struttura catalana.

Il club, inoltre, ha voluto chiarire che l’abbonamento. per la stagione 2020/2021. non potrà essere ritirato prima della fine di agosto, una volta terminato il campionato in corso. L’inizio della prossima stagione è previsto per il 13 settembre 2020.