Belstaff sleeve sponsor e fashion partner dell’OGC Nice in Ligue1 (2020/21)

Belstaff, brand specializzato nell’abbigliamento outwear (nato al Longton nel 1924 – specializzato in capi per aviatori e motociclisti, prima di spostarsi nell’area della moda), ha siglato una fashion partnership con l’OGC Nizza. La prima squadra (impegnata nel massima divisione del football francese) e le giovanili dei ”Les Aiglons” indosseranno abiti del marchio britannico durante tutti gli eventi ufficiali. La nuova collezione brandizzata è attesa nel prossimo autunno. L’accordo prevede la presenza del logo “Belstaff” all’Allianz Riviera di Nizza, al Training Center ed all’Academy Center. Infine sarà presente come sleeve sponsor sulla manica sinistra della maglia realizzata da Macron (brand italiano di sportswear).

Belstaff inoltre firmerà il nuovo Ineos Granadier, Suv 4×4 ispirato al modello “Defender” della Land Rover. Sia il club transalpino sia Ineos automotive, sia Belstaff, sono brand di proprietà allo stesso imprenditore (Sir Jim Ratcliffe).