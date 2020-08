LBA SERIE A: IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON 2020/21

La Lega Basket Serie A ha svelato ufficialmente il calendario completo della regular season della LBA Serie A 2020-21 che vedrà al via 16 squadre.

Nella serata di mercoledì 19 agosto sul sito della LBA nella sezione dedicata ai club il calendario è stato, per un breve periodo, visibile.

Il primo turno si disputerà domenica 27 settembre: spicca la sfida tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi, che ha assegnato l’ultimo trofeo della scorsa stagione, la Coppa Italia.

Nel week end precedente, venerdì 18 e domenica 20 settembre, è invece in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna la Final Four che assegnerà la Supercoppa del Cinquantenario LBA tra le prime classificate dei 4 gironi eliminatori.

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 11 a domenica 14 febbraio 2021, si concluderà domenica 10 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 2 maggio.

IL 22 NOVEMBRE IL DERBY DI BOLOGNA: tornato nella stagione 2019-20 dopo 10 anni, il derby di Bologna, che ha visto lo scorso anno la disputa della sola andata per lo stop al campionato a seguito della emergenza da Covid-19, si disputerà in casa della Fortitudo il 22 novembre con ritorno in casa Virtus il 28 marzo.

LE ALTRE GRANDI SFIDE: il derby di Bologna sarà preceduto alla quinta giornata, in programma il 25 ottobre, dalla sfida tra Venezia e Sassari che assegnò l’ultimo titolo nel 2018-19.

La grande “classica” tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, le due squadre più titolate del nostro campionato rispettivamente con 28 e 15 scudetti, è invece in programma a Bologna il 27 dicembre alla 13° giornata, preceduta da un’altra sfida piena di tradizione, Milano-Sassari, in programma a Milano il 20 dicembre.

I PLAYOFF: Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

LE COMPETIZIONI EUROPEE PER CLUB: le due competizioni europee per club organizzate da Eca, e cioè Eurolega ed Eurocup, inizieranno rispettivamente giovedì 1° ottobre e mercoledì 30 settembre. La Eurolega (che vedrà al via per l’Italia l’A|X Armani Exchange Milano) concluderà la stagione regolare giovedì 8 e venerdì 9 aprile 2021 per poi proseguire con i playoff da martedì 20 aprile con le migliori 8 squadre classificate: la Final Four è in programma dal 21 al 23 maggio.

L’Eurocup (che vedrà al via per l’Italia Umana Reyer Venezia, Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia e Dolomiti Energia Trentino) concluderà la prima fase a gironi mercoledì 16 dicembre per iniziare poi la Top 16 il 30 dicembre a cui seguiranno i quarti e le semifinali con la serie di finale il 6, 9 e 14 aprile 2021.

La Basketball Champions League (cui parteciperanno Banco di Sardegna Sassari, Fortitudo Lavoropiù Bologna e Happy Casa Brindisi) inizierà la prima fase a gironi mercoledì 14 ottobre (conclusione mercoledì 3 febbraio 2021). Il 3 marzo inizieranno gli ottavi di finale mentre la Final Four è in programma dal 7 al 9maggio.

Quest’anno anche la Fiba Europe Cup vedrà al via una formazione italiana: si tratta della UNAHOTELS Reggio Emilia. Si parte mercoledì 14 ottobre con le finali in programma mercoledì 21 e mercoledì 28 aprile 2021.