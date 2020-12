BCC Acquara nuovo main sponsor della Salernitana (Serie B) in vista del match contro il Frosinone

La BCC Aquara sarà sponsor di maglia della Salernitana nel prossimo match, che la vedrà opposta, venerdì 18 dicembre, in casa del Frosinone calcio (allo stadio “Benito Stirpe”). La partita verrà trasmessa in diretta, alle ore 21:00, su Dazn e Rai Sport (canale 57). Protagonista di questo campionato di Serie B (è seconda a 24 punti, ad appena 1 punto dalla capolista Empoli), dopo la partita contro il Lecce, la Salernitana si prepara a questa nuova sfida.

La prima realtà bancaria di Aquara (in provincia di Salerno) è nata come “Cassa Agraria di Prestiti di Risveglio Agricolo” trasformata in “Cassa Rurale ed Artigiana” nel 1938 ed operativa fino al 1975.

Si è costruita come attuale BCC Aquara nel 18 Maggio 1978 per volontà di 199 soci con sede nei locali di Via Garibaldi. Nel 1985 cresce in volume di affari ed in organico e si trasferisce nell’attuale sede.

La BCC Aquara contribuisce anno dopo anno, allo sviluppo e visibilità del piccolo paese di Aquara dal quale ha preso vita l’idea di un progetto ambizioso ed avanguardistico in continua evoluzione che le fa conquistare una posizione di rilievo tra le realtà del Credito Cooperativo in Campania.