Cupra FIP Finals: le campionesse d’Italia Pappacena-Sussarello accedono ai quarti

Valori in campo confermati anche nelle 2a giornata di gare delle “Cupra FIP Finals 2020”, in programma a Cagliari (al PalaPirastu) fino a domenica prossima. Positive le performance delle coppie italiane “rosa” .

Domani, nei quarti di finale, vedremo in gara ben 3 coppie azzurre: Carolina Orsi-Erika Zanchetta, Valentina Tommasi-Emy Stellato e, soprattutto, Chiara Pappacena-Giulia Sussarello. Le campionesse d’Italia hanno vinto sulle statunitensi Egle Petrauskaite-Cortina Paloma, dominando ogni fase della gara (6-4/ 7-5) in poco più di 77 minuti. Orsi-Zanchetta hanno lasciato appena 2 games al binomio lusitano-francese Mafalda Marques Fernandes-Melissa Martin. Valentina Tommasi-Emy Stellato infine hanno superato brillantemente per 6-0/6-1 le avversarie iberiche Marta Perez Arias- Marta Quevedo Alvar.

Domani, sul campo centrale, Orsi-Zanchetta affronteranno le teste di serie n.2 Anna Cortiles Tapias (SPA) Jessica Castello (SPA). Tommasi-Stellato sono attese dal binomio (n.1 del torneo) Sofia Araujo (POR)-Virginia Riera (ARG). Pappacena-Sussarello sfideranno la coppia spagnola Raquel Piltcher-Alicia Blanco Rojo (n.3 del Cuadro Final).

Tutti eliminati invece i 4 binomi azzurri, inclusi i campioni d’Italia Marcelo Capitani-Simone Cremona, arrivati fino al 3° set, dopo aver vinto il primo per 7-5. Nei successivi due (persi entrambi per 6-2) è uscita alla distanza la coppia iberica argentina Jose Maria Mouliaa-Nicolas Suescun.

Risultati giornata 17 dicembre – Cupra FIP Finals/Cagliari 16-20 dicembre 2020:

Alonso Chillaron (SPA)-Jesus Moya Sos (SPA) vs Juan Martin Diaz Martinez (SPA)-ablo Lijo Santos (SPA): 1-6/6-7

Egle Petrauskaite (USA) – Cortina Paloma (USA) vs Chiara Pappacena (ITA) – Giulia Sussarello (ITA): 4-6/

Jose Maria Mouliaa (SPA) – Nicolas Suescun (ARG) vs Gonzalo Rubio Perez (SPA)-Juan Mieres Pietruf (SPA): 3-6/6-7

Teodoro Pizarro Zapata (SPA) – Jose Antonio Garcia Destro (SPA) vs Ricardo Sanchez Martinez (SPA) – Toni Bueno Gomez (SPA): 7-5/6-4

Anton Sans Riola (SPA) – Inigo Zarategui Pedrosa (SPA) vs Javier Valdes (CHI) – Sebastian Nerone (ARG): 7-5/6-3

Milou Ettekoven (OLA) – Tess Van Dinteren (OLA) vs Anna Cortiles Tapias (SPA) – Jessica Castello (SPA): 0-6/0-6

Silvana Rita Campus (ARG) – Paola Valeria Armesto (ARG) vs Raquel Piltcher (SPA) – Alicia Blanco Rojo (SPA) : 2-6/6-7

Andreina De Los Santos Sarasua (URU) – Claudia Fernandez Garcia (URU) vs Martina Lombardi (ITA) – Martina Pugliesi (ITA): 6-4/ 7-6

Javier Gonzalez Barahona (SPA) – Adrian Blanco Antelo (SPA) vs Michele Bruno (ita) – Emanuele Fanti (ITA): 6-0/6-4

Sofia Araujo (POR) – Virginia Riera (ARG) vs Lorena Raquel Riquelme Kostaniovsky (PAR) – Jessica Leticia Morales Escurra (PAR): 6-1/6-1

Marcelo Capitani (ITA) – Simone Cremona (ITA) vs Jose Maria Mouliaa (SPA) – Nicolas Suescun (ARG): 7-6/2-6/2-6

Marta Perez Arias (SPA) – Marta Quevedo Alvar (SPA) vs Valentina Tommasi (ITA) – Emily Stellato (ITA): 0-6/1-6.

Victor Mereilles Martins (BRA) – Joao Paulo Meirelles Martins (BRA) vs Gonzalo Rubio Perez (SPA)-Juan Mieres Pietruf (SPA): 1-6/1-6.

Pedro Delgado Santiago Castaneyra (PAR) – Martin Rafael Abud Kuhner (PAR) vs Juan Martin Diaz Martinez (SPA) – Pablo Lijo Santos (SPA): 1-6/1-6

Valentin Wenger (SVI) – Till Gygax (SVI) vs Miguel Yanguas (SPA) – Ivan Ramirez Del Campo (SPA): 0-6/3-6.

Antonio Fernandez Cano (SPA) – Arturo Coello (SPA) vs Cristobal Martines (CHI) – Claudio Santibanez (CHI): 6-0/6-3.

Ricardo Sanchez Martinez (SPA) – Toni Bueno Gomez (SPA) vs Lorenzo Di Giovanni (ITA) – Riccardo Sinicopri (ITA): 6-0/6-3

Teodoro Pizarro Zapata (SPA) – Jose Antonio Garcia Destro (SPA) vs Mauricio Lopez Algarra (Mex) – Pablo Diaz Del Guante Valentin (Mex): 6-2/6-4

Javier Garrido (SPA) – Juan Cruz Belluati (ARG) vs Titas Mikelevicus (LIT) – Augustas Radziukynas (LIT): 6-0/6-2

Nicholas Frank (USA) – Christopher Moore (USA) vs Miguel Yanguas (SPA) – Ivan Ramirez Del Campo (SPA): 0-6/1-6

Javier Garrido (SPA) – Juan Cruz Belluati (ARG) vs Jaime Munoz Enrile (SPA) – Javier Leal Perez (SPA): 6-4/6-2

Ariadna Canellas Rodero (SPA) – Lea Godallier (FRA) vs Nancy Dingwall (USA) – Mariana Talarico (USA): 6-2/6-1.

Mafalda Marques Fernandes (POR) – Melissa Martin (FRA) vs Carolina Orsi (ITA) – Erika Zanchetta (ITA): 1-6/1-6.

Alfonso Viuda Hernandez (SPA) – Filippo Scala (ITA) vs Eduardo Alonso Chillaron Garcia (SPA) – Jesus Moyasos (SPA): 4-6/4-6

Elena Falqui (ITA) – Paola Pintor (ITA) vs Milou Ettekoven (OLA) – Tess Van Dinteren (OLA): 0-6/0-6

Fernando Alarcon (USA) – Shane Stone (USA) vs Anton Sans Riola (SPA) – Inigo Zarategui Pedrosa (SPA): 4-6/1-6

Arnau Riba (SPA) – Guillermo Closa (SPA) vs Javier Valdes (CHI) – Sebastian Nerone (ARG): 2-6/1-6

Javier Gonzalez Barahona (SPA) – Adrian Blanco Antelo (SPA) vs BraM Meijer (OLA) – Uriel Maarsen (OLA): 6-2/6-3

Jaime Munoz Enrile (SPA) – Javier Leal Perez (SPA) vs Marco Meloni (ITA) – Sandro Sassu (ITA): 6-0/6-0

*Johan Bergeron (FRA) – Benjamin Thon (FRA) vs Franco Soria Kutscher (URU)-Juan Bautista Moratorio Larrachea (URU): il match è iniziato alle ore 21.30 sul campo centrale del PalaPirastu.