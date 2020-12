FÜSPORT NUOVO MAIN SPONSOR DELLA RT MOTORSPORTS

(di Daniele Caroleo) La RT Motorsports by SKM Kawasaki, team di motociclismo guidato da Rob Vennegoor e Frank Krekeler, ha annunciato la nuova partnership, per la stagione 2021, con la Fusport, azienda australiana produttrice di stivali, che diventa lo sponsor principale della squadra per i prossimi 3 anni.

Il marchio australiano subentra a Valvoline, che è stato presente sulle carene della Kawasaki Ninja 400 negli anni precedenti. Il nuovo accordo prevede anche delle novità in merito alla line up dei piloti. Per quanto riguarda il Mondiale Supersport 300, infatti, a Tom Booth-Amos e Dorren Loureiro (confermati anche per la prossima stagione) si aggiunge anche il giovane australiano Harry Khouri. Nella IDM Supersport 300, invece, insieme a Luca de Vleeschauwer, Marvin Siedbrath e Jorke Erwig ci sarà anche l’australiana Sharni Pinfold. Infine, la squadra sarà presente per la prima volta nella Supersport 600 dell’IDM con Dino Iozzo.

Per suggellare ulteriormente l’accordo, nei giorni scorsi la squadra ha anche presentato ufficialmente la nuova livrea per la prossima stagione, che prevede il marchio del nuovo sponsor principale sulle carene e sul cupolino. Il primo appuntamento stagionale per il team Supersport 300 Mondiale sarà la gara di Assen, nel weekend del 23-25 aprile mentre l’IDM esordirà una settimana dopo al Lausitzring.