Basket: Virtus Segafredo rinnova la partnership con ChainOn

Dopo i risultati ottenuti nella scorsa stagione, Virtus Segafredo Bologna e ChainOn, il digital marketplace delle sponsorizzazioni, hanno rinnovato la loro collaborazione per la stagione 2023/24. Da oggi, sono in vendita su www.chainon.it/virtus i nuovi format di partnership delle “Vu Nere” dedicati alle Microimprese, alle Pmi e agli studi professionali. Tante opportunità per permettere alle aziende di vivere da protagoniste le gare di campionato ed Eurolega, all’interno di un contesto emozionale e ricco di passione come la Segafredo Arena.

Una grande occasione per le 370.193 microimprese e PMI con sede in Emilia Romagna, che impegnano 338.369 addetti e che possono, con investimenti più contenuti rispetto ad ogni altra forma di pubblicità, fare leva sulla community di tifosi più importante dell’Emilia Romagna che conta 1.046.000 fan (+81% rispetto al 2018 – 324.000 sul territorio regionale). Un target pregiato che coinvolge persone con istruzione elevata, redditi medio-alti e alti, che nella vita sono imprenditori, liberi professionisti e manager.

I format proposti sono innovativi, al passo con i tempi e le caratteristiche del pubblico, e mettono al centro ciò che le imprese cercano sempre di più dalla sponsorizzazione: l’emozione dell’arena con i cori dei 10 mila spettatori, le grandi sfide internazionali, il pathos del tiro all’ultimo secondo, la gioia della vittoria, l’empatia che unisce gli ospiti delle aziende.

Gli investitori avranno la possibilità di vivere le partite in zona VIP a due passi dai campioni bianconeri, avere ticket per i propri clienti e dipendenti, accedere all’area hospitality con una zona dedicata oltre che personalizzabile con il marchio sponsor, ma anche garantirsi l’occasione di vivere il dietro le quinte della preparazione alle gare con un walk-about prima delle partite.

Il tutto senza nessuna commissione per l’acquirente e con la possibilità di dedurre integralmente la spesa nel bilancio di esercizio. Approfondire le opportunità, negoziare e concludere i contratti è semplicissimo bastano pochi click dopo una semplice registrazione su www.chainon.it/virtus.

Luca Baraldi – CEO Virtus Segafredo Bologna ha dichiarato: “Siamo entusiasti di confermare il prolungamento dell’accordo con ChainOn, dimostrando il nostro impegno costante nell’adozione di soluzioni innovative per la gestione e la commercializzazione delle sponsorizzazioni offerte. L’estensione di questa partnership, basata sui risultati positivi conseguiti nel corso di un anno di collaborazione, sottolinea la solidità e il grande potenziale di crescita sia di ChainOn che del mercato delle sponsorizzazioni digitali e decentralizzate. Il rinnovo di questo accordo sottolinea la nostra reciproca fiducia e il successo ottenuto nella realizzazione di obiettivi condivisi.”