Rugby: Macron firma le maglie dei Dragons Catalans

Da poco conclusa un’altra esaltante stagione sportivo nella Betfred Super League, i Dragons Catalans, XIII francese di Perpignan, unico club non inglese a prendere parte a questa competizione, che, nel 1996, ha sostituito la preesistente Rugby Football League Championship risalente al 1895, hanno svelato le nuove maglie per la prossima stagione realizzate da Macron, dallo scorso anno sponsor tecnico dei Dragoni.

I Dragons Catalans rappresentano appieno l’identità catalana della cittadina francese di Perpignan, nei Pirenei Orientali, anche e soprattutto nei colori del loro stemma e delle loro maglie che riprendono, insieme alla figura del drago, il ‘rosso sangue e giallo oro’ della Senyera, la bandiera catalana. È così anche nei game set 23-24, dove il rosso e il giallo sono ben presenti più ampiamente nella versione ‘Home’ e con importanti dettagli in quella ‘Away’.

La nuova ‘home’ dei Dragons Catalans è a girocollo con bordo bianco e dettagli in rosso e giallo. Spalle, maniche e bande laterali sono in rosso, mentre il corpo centrale della maglia è bianco. Il rosso è arricchito da una grafica in tono più scuro ad effetto pennellate di colore irregolari. I bordi manica presentano un mix di giallo e rosso sempre caratterizzato dall’effetto pennellata di colore che ritroviamo anche nella grafica chevron presente al centro del petto e sopra alla quale, in grafica sublimata, sono inseriti, a destra lo stemma di Perpignan. I pantaloncini sono bianchi con bordo superiore rosso e bande laterali che riprendono la grafica giallorossa presente sulle maniche e sul petto. I calzettoni sono bianchi con bordo rosso e due righe orizzontali gialle.

La versione ‘away’ è blu a girocollo rosso con dettagli gialli. La grafica a pennellata di colore, presente anche in questo caso, è tono su tono, così come la grafica chevron sul petto. I bordi manica sono identici alla versione Home con il mix di giallo e rosso. Sul petto lo stemma della città pirenaica, il Macron Hero in giallo e il logo dei “Dragons Catalans”. I pantaloncini blu con coulisse bianche sulle bande laterali riprendono l’abbinamento giallorosso e la grafica presente sulle maniche. I calzettoni blu hanno il bordo superiore giallo con all’interno quattro fini righe orizzontali in rosso.