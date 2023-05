Basket: Macron vestirà l’Aek Atene

Uno dei top club del basket greco si è unita alla famiglia Macron. L’AEK BC, uno dei club più storici della Grecia, indosserà il Macron Hero sul petto, non solo per la stagione 2023-2024, ma anche nei prossimi cinque anni sia nelle partite del campionato nazionale che nelle competizioni europee. A partire dalla stagione 2023-2024 e per i prossimi cinque anni, scenderà in campo con il Macron Hero sul petto sia in campionato che nelle competizioni europee.

L’AEK BC, che l’anno prossimo festeggerà il suo centenario, è stata la prima squadra di basket greca a raggiungere la Final Four della FIBA Europe Champions Cup, nel 1966. Solo due anni dopo, nel 1968, l’AEK BC è diventata la prima squadra greca a vincere un titolo europeo battendo lo Slavia Praga e portando a casa il trofeo della Coppa dei Campioni. La partita è stata giocata davanti a 80.000 tifosi che ancora oggi rappresenta il Guinness World Record per presenze nel basket. La bacheca del club contiene un gran numero di trofei nazionali e internazionali tra cui 8 titoli della Lega greca, 5 Coppe di Grecia, 1 Basketball Champions League, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa FIBA Saporta e 1 Coppa Intercontinentale FIBA.

Questa storia di quasi 100 anni è destinata a continuare sul campo e sulla maglia di questo grande club greco. Le tradizioni sportive dell’AEK Atene forniscono sicuramente molti spunti per sviluppare una linea di abbigliamento in grado di esprimere l’identità del club attraverso tessuti high-tech, design avanzati e attenzione ai dettagli.

“Siamo felici di essere al fianco, in qualità di partner tecnico, di un grande club come l’AEK BC. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Entrare insieme a loro nel centenario della società è oltremodo stimolante per poter ‘raccontare’, attraverso i kit gara e la linea di abbigliamento, storia, simboli e identità della squadra. Capi unici e che possano essere indossati con orgoglio sia dai giocatori in campo sia dai tantissimi tifosi gialloneri”.