Teleromagna acquisisce i diritti tv dei playoff del Cesena FC

Teleromagna si conferma la tv ufficiale del Cesena calcio (Lega Pro/girone “B”). L’emittente romagnola ha infatti acquisito in esclusiva dalla Lega Pro i diritti audiovisivi di trasmissione in differita di tutte le gare dei playoff in cui scenderanno in campo i bianconeri. È questa l’ultima offerta per i telespettatori che sul canale 14 del digitale terrestre potranno seguire l’avventura nella post season della formazione di mister Toscano, al via il 27 maggio.

Il primo appuntamento in tv sarà per il giorno successivo ad ogni incontro: si parte quindi il 28 maggio con la gara di andata del secondo turno nazionale, mentre il 1° giugno verrà trasmesso il match di ritorno in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.