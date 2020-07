Serie A: numeri record per il canale YouTube. Tagliato il traguardo dei 5 milioni di iscritti

Dopo aver festeggiato i 5 milioni di followers su Instagram, oggi è il canale ufficiale Youtube della Lega Serie A a tagliare il traguardo dei 5 milioni di iscritti.

Il profilo in un solo anno è cresciuto di ben 2,3 milioni di utenti, offrendo più di 30 servizi ogni settimana tra Highlights, TopGol, Best Moments, interviste esclusive e immagini d’archivio, per un totale di oltre 1200 video pubblicati in questa stagione.

Dati rilevanti anche in termini di ore di visualizzazione (30milioni) e di views complessive (oltre 800milioni). E un pubblico decisamente giovane e internazionale: il 64% degli iscritti, infatti, è composto da fan tra i 18 e i 34 anni provenienti da tutto il mondo, con il 62% di visualizzazioni registrate dall’estero, in particolare da Indonesia, India, UK, US, Turchia e Brasile, e il 38% dall’Italia.

In questa stagione, il video con gli highlights di Milan-Juventus, disputata il 7 luglio, è stato il più visto in assoluto, con oltre 21 milioni di visualizzazioni complessive in Italia e nel mondo.

Numeri eccezionali che hanno permesso al canale YouTube della Serie A di diventare il primo canale di calcio e la prima Lega calcistica al mondo per numero di views mensili (fonte: tubularlabs.com). Obiettivo raggiunto con il supporto delle agenzie IMG e Little Dot Studios, partner di Lega Serie A per la strategia di sviluppo del Brand Channel ufficiale di Lega Serie A su YouTube. (fonte: LegaSerieA)