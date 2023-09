Atalanta-Brembo: prosegue il partneriato (fino al 2025). L’azienda bergamasca sarà top sponsor del settore giovanile

Atalanta BC e Brembo insieme anche nel prossimo biennio sportivo. Nello specifico Brembo, infatti, sarà Top Sponsor del Settore Giovanile anche per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025.

L’AD Luca Percassi: “Oggi è un’altra giornata molto importante per la storia dell’Atalanta, in cui la più grande realtà imprenditoriale del nostro territorio ha deciso di confermare la relazione con il mondo Atalanta, a dimostrazione di quanto la famiglia Bombassei abbia deciso di essere vicina al territorio e al settore giovanile…”.

“Per il settimo anno consecutivo – spiega Cristina Bombassei, che dall’inizio di maggio è anche la nuova Presidente di AIDAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari – Brembo sarà ancora al fianco di Atalanta: è con grande piacere che mi trovo qui oggi assieme all’amico Luca Percassi, all’interno dell’Accademia intitolata a Mino Favini nel meraviglioso centro sportivo di Zingonia, per comunicarvi il prolungamento di questa collaborazione che rende orgogliosi tutti noi. Colgo l’occasione per fare personalmente il mio più sincero in bocca al lupo a Roberto Samaden che saprà sicuramente dare continuità al grande lavoro svolto da Maurizio Costanzi per il settore giovanile in tutti questi anni. Brembo collabora con il Settore Giovanile di Atalanta dalla stagione 2017-2018 perché, assieme ad Atalanta, crediamo fortemente nell’importanza sociale dello sport professionale e agonistico dei nostri giovani”.

” Ci tengo – prosegue Cristina Bombassei – innanzi tutto a fare i complimenti da parte di tutta la famiglia Brembo alla famiglia Percassi e a tutto il team Atalanta. Un’ eccellenza del territorio bergamasco, in grado di gestire al meglio la crescita e l’educazione dei propri talenti, molti dei quali sono diventati oggi giocatori affermati della prima squadra di Atalanta e di altri Top Team europei e in grado di rendere Atalanta una delle migliori realtà calcistiche non solo all’interno del panorama italiano ma anche di quello internazionale. Oltre alla sponsorizzazione dell’intero Settore Giovanile, Brembo sosterrà ancora una volta la squadra con l’istituzione di uno Speciale Premio Brembo che sarà assegnato annualmente da una sorta di commissione tecnica secondo una serie di parametri scolastici, comportamentali e professionali ai calciatori più meritevoli del vivaio nerazzurro. Come stimolo per i più giovani e per tutti i ragazzi che hanno appena iniziato l’anno scolastico, vi ricordo che tra i premiati della prima edizione del “Premio Brembo” c’era un certo Giorgio Scalvini che oggi conosciamo tutti e che speriamo possa rappresentarci ai prossimi Europei di calcio. Mi sento di definire dunque Brembo e Atalanta un bellissimo esempio di due solide realtà bergamasche, che in modi e settori ovviamente diversi, rappresentano in tutto il mondo il meglio del “made in Italy” e che si affiancano nuovamente in un comune “terreno di gioco” per promuovere valori condivisi ad entrambi come lo spirito di squadra, la lealtà, il sacrificio, la formazione, il gusto per le sfide e il supporto al talento”. (fonte: Atalanta)