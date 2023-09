Maglia fashion dal gusto retrò per la terza divisa di gara dell’AS Roma

Presentata ufficialmente la terza maglia per la stagione 2023/24, targata Adidas, “che unisce lo stile moderno delle maglie da calcio con l’antico fascino di Roma e del suo club”. “Il design della terza divisa di gara ha come base un elegante colore nero, su cui spiccano alcuni dettagli giallorossi. Sul cuore torna il “Lupetto” della Roma disegnato da Piero Gratton, in versione nera e inscritto in un cerchio bianco con bordi giallorossi.

A destra il logo adidas in versione bianca. Dal colletto in versione “Henry” partono le iconiche tre strisce, che riprendono tre storiche tonalità della società capitolina, il giallo, l’arancione e il rosso. Le maniche, inoltre, sono contraddistinte da un motivo guilloché ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici dell’Antica Roma, reinterpretati in chiave contemporanea. Sempre dall’eredità di Gratton viene recuperata la “R” stilizzata, parte dell’identità coordinata del club capitolino all’epoca dell’introduzione del Lupetto. Il logo è posto sul retro-colletto a simboleggiare il raccordo tra la tradizione e il futuro, in questo terzo capitolo dell’”Eternal Future” giallorosso”.