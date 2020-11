Assassin’s Creed e il Papu Gomez celebrano lo spirito combattivo della città di Bergamo con il motto #LiveaViking

(di Matteo Dionisi) – Il capitano dell’Atalanta B.C., il Papu Gomez, è ambassador del videogioco Assassin’s Creed Valhalla, per lanciare la campagna “Like a Viking“, con un video per promuovere lo spirito combattivo della città di Bergamo. Il campione argentino insieme al kolossal dei videogame vuole rendere omaggi ai simboli della lotta al Covid e di come non ci si debba mai arrendere di fronte alle avversità, ma continuare a lottare.

Nonostante le diverse caratteristiche fisiche del fantasista della Dea a quelle dei vichinghi, ma grazie al suo carattere ed alla determinazione mostrata dentro e fuori del campo ben interpreta i valori e la determinazione del popolo scandinavo, le cui gesta nel IX secolo sono raccontate in Assassin’s Creed Valhalla. La stessa determinazione che contraddistingue la città di Bergamo e che viene celebrata attraverso la campagna #LIKEAVIKING.

“I bergamaschi sono storicamente un popolo di lottatori – afferma il Papu Gomez – io e la mia squadra cerchiamo di mettere i loro valori in campo. Proprio come il protagonista di Assassin’s Creed Valhalla, ci sentiamo dei guerrieri: in allenamento e durante le partite cerchiamo di rappresentare un popolo come Bergamo, una città che ha sofferto tanto nell’ultimo periodo. Vogliamo cercare di rendere i cittadini di Bergamo sempre di più orgogliosi di noi.”

“Combattere ogni giorno significa a volte anche cadere. Lo sanno bene i cittadini di Bergamo, duramente provati durante i giorni più duri della pandemia e del lockdown. Ma combattere vuol dire anche lottare al fianco delle persone che ami. “Questo significa amore e rispetto” afferma il Papu Gomez durante il video della campagna #LIKEAVIKING mentre la sua compagna gli tende la mano per rialzarsi. “Proteggere le nostre strade, sostenere la nostra comunità”. Questa è la forza di vivere uniti ben espressa dal Papu e dal team orobico da lui capitanato e che ben interpreta anche lo spirito di unione che contraddistingue gli abitanti di Bergamo. Una simbiosi, quella tra calciatori e bergamaschi, ben sintetizzata nel claim “Live Like a Viking” e nelle parole del Papu Gomez, intento a tirare in porta e gonfiare la rete, che concludono il video: “Cadere per poi risollevarsi, unirsi in un solo coro. Questo è lottare per vincere!”