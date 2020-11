Premier League, comunicato ufficiale del Burnley FC: tutte le novità sulla vendita del club

(di Marco D’Avenia) – Il Burnley FC, che attualmente milita nella Premier League (massima serie del football inglese), ha da poco diramato un comunicato ufficiale riguardo la cessione del club. Al momento sono due le ipotesi più accreditate circa l’acquirente, con Mohamed El Kashashy (uomo d’affari egiziano legato al mondo del food e del tempo libero) e con la joint-venture americana ALK Capital in pole position per l’acquisto delle quote dei “Clarets“. Per ora la società è ancora nelle mani dell’imprenditore Mike Garlick ( che detiene il 49,24% delle azioni) e di John Banaszkiewicz (28,2%).

Sul sito ufficiale del Burnley FC si legge che “la cessione del club è in discussione”, segno che non è ancora arrivata la decisiva “fumata bianca”. Si rende noto, inoltre, che “il club intende assicurare ai tifosi e alla comunità locale che il futuro del Burnley Football club resta la priorità numero uno, considerando qualsiasi potenziale investimento necessario a supportare la sostenibilità a lungo termine del club e mantenere la sua posizione come pietra angolare della comunità locale”.

Il Burnley FC però avvisa i propri tifosi: “Nel pieno rispetto delle trattative in corso, il club non fornirà ulteriori commenti su questo argomento fino a quando le discussioni non avranno raggiunto una conclusione”.

Come anticipato, le offerte in ballo sarebbero essenzialmente due. Attualmente però alcune indiscrezioni, riportate dalla “BBC”, forniscono i dettagli finanziari solo per quanto riguarda la proposta di Mohamed El Kashashy. L’imprenditore egiziano infatti nel mese scorso avrebbe già offerto, tramite il suo legale Chris Farnell, 200 milioni di sterline (circa 222 milioni di Euro) per rilevare il pacchetto di maggioranza del Burnley. Dando però uno sguardo alla classifica della Premier League, spicca l’andamento negativo dei “Clarets” che nelle 7 partite finora disputate hanno collezionato solo 2 punti, con 12 gol subiti e solo 3 segnati.