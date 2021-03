Al via l’incontro digitale “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti”

Al via l’incontro online intitolato “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti“ che si svolgerà domani, mercoledì 24 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 15:30 .

protagonisti della storia della Nazionale Italiana di Calcio come Gianluca Pagliuca, Gianfranco Zola e il CT della Nazionale Femminile Milena Bertolini, attraverso storie ed aneddoti, racconteranno il significato di indossare la maglia Azzurra, i suoi valori e cosa vuol dire farsi carico delle emozioni di un intero paese. Interverranno inoltre il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ed il Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

L’evento si inserisce nel palinsesto dell’iniziativa “La Regione scende in campo”, ed è organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con FIGC in occasione della partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Italia e Irlanda del Nord, che giovedì 25 marzo si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma.

L’incontro di domani sarà aperto al pubblico e alla stampa, ma non sarà possibile porre domande al suo termine. Dopo l’evento seguirà un comunicato stampa riepilogativo.