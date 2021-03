Fumata nera per i diritti tv della Serie A. Undici voti a favore, otto astenuti (e il Cagliari non si esprime)

Ancora fumata “nera” per l’assegnazione dei diritti audiovisivi (2021/24) della Serie A. Anche questo pomeriggio l’assemblea non si espressa in una direzione o nell’altra: 11 voti a favore a 8 astenuti, con il Cagliari che ha deciso di uscire dal collegamento digitale prima di esprimersi. Tutto rimandato a venerdì prossimo, quando i club della prima divisione si incontreranno nuovamente per provare a raggiungere il “magic number” di 14 decidendo tra la proposta di Sky e quella di Dazn.