DAZN PRESENTERA’ LA NUOVA WEPLAY ULTIMATE FIGHTING LEAGUE

(di Lorenzo Di Nubila) – Ufficiale, a partire dal 2021 la WePlay Ultimate Fighting League andrà in onda in diretta su DAZN. La Season 1 avrà inizio il 25 marzo e terminerà l’11 aprile 2021 e includerà competizioni come Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI e Tekken 7. Il campionato è organizzato da WePlay Esports e dall’ex campione mondiale di boxe Oleksandr Usyk e sarà trasmesso dalla WePlay eSports Arena Kyiv, luogo già noto al pubblico di WePlay Dragon Temple.

Maksym Bilonogov, produttore generale e chief visionary officer di WePlay eSports, afferma: “DAZN è un attore importante nel mercato delle trasmissioni sportive e un partner pronto a supportare gli eSport e a rimuovere i confini tra sport tradizionali e virtuali. L’obiettivo di WePlay eSport è dare forma ad una nuova realtà in cui guardare le competizioni di eSports. La partnership con DAZN aumenterà la popolarità dei giochi di combattimento in tutto il mondo”. L’accordo con DAZN durerà per tre stagioni di eSports, tutte programmate per il 2021.