ACCORDO ATA FOOTBALL-DAZN PER LA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE

(di Mattia Celio) – DAZN prende tutto. Nella giornata di ieri infatti la piattaforma online streaming ha ufficializzato la nuova partnership con Ata Football, la società di media dedicati al calcio femminile, per l’acquisto della UEFA Champions League femminile per il periodo 2021-2025.

Secondo l’accordo, gli abbonati alla piattaforma digitale Ata Football avranno l’accesso alle 61 partite del torneo di calcio per club femminili d’élite per tutta la stagione 2021/22. Quelle sfide saranno disponibili per essere riviste sulla piattaforma anche dopo la partita, oltre che in diretta su DAZN e sul suo canale YouTube della Women’s Champions League.

Oltre ai contenuti live, inoltre, questa nuova partnership è stata accordata anche per espandere l’accesso e la visibilità della UEFA Champions League femminile anche a livello globale, in particolare negli Stati Uniti.

La piattaforma di calcio femminile, che è supportata da 777 Partners, fornirà anche un marketing significativo per la copertura della competizione di DAZN negli Stati Uniti attraverso campagne sui social media, funzionalità migliorate in partita, email marketing, programmi di partnership ed eventi virtuali dedicati. La diretta di Ata Football è iniziata il 5 ottobre e presenta quattro partite in diretta dei gironi di apertura delle partite della Women’s Champions League.

Nello stesso giorno, DAZN ha annunciato anche l’accordo con il gigante di abbigliamento sportivo Adidas come sponsor globale della sua copertura della Women’s Champions League. L’accordo include pubblicità di sponsorizzazione durante tutte le 61 partite in diretta, oltre a momenti salienti e clip correlati, e l’aggiunta di Adidas all’interno del cortometraggio diretto da Alyssa Boni “We All Rise With More Eyes“, che sarà presentato in anteprima all’intervallo di tutte le partite durante ogni settimana della fase a gironi.