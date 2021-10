WSBSport cresce in Italia e presenta il campo di padel super panoramico

Il padel è la disciplina con il maggior tasso di crescita tra tutti gli sport. Una crescita omogenea in tutto il mondo, con l’Italia, già da alcuni anni, a fare da paese-guida di questo sviluppo esponenziale. Ne abbiamo parlato con Miguel Bonilla , WSBSport Global Head of Sales.

D: Bonilla, ci può spiegare la novità di questo campo panoramicò targato WSBSport?

R: Il campo da padel super panoramico che abbiamo installato al WPT Sardegna Open 2021 (dal 5 al 12 settembre scorso presso il TC Cagliari) comprende i migliori e più avanzati materiali, forniti da Mejorset , produttore e riferimento nel mercato mondiale del padel. Questo modello di campi è attualmente tra i più richiesti da una clientela esigente che cerca un design unico e allo stesso tempo solidità, lasciandosi alle spalle i vecchi campi che rendono impossibile, alla vista dello spettatore, perdere qualsiasi dettaglio del gioco eliminando le cornici o i pali del vetro sul retro. Abbiamo scelto di collaborare con Mejorset perché WSBSPORT è sempre stata conosciuta per offrire i migliori prodotti ai nostri clienti. Essere distributori esclusivi di Mejorset in Italia ci permette di offrire servizi e prodotti di qualità a tutti gli investitori italiani che vogliono aprire complessi padel di alta gamma.

D: Quale sarebbe l’impatto del WPT e cosa possiamo aspettarci in futuro?

R: Il WPT Sardegna Open di Cagliari ci permette di consolidare la nostra posizione come protagonisti del mercato italiano del padel e grazie a questo evento internazionale, la gente può vedere che il nostro campo super panoramico è di gran lunga il miglior campo sul mercato. I clienti italiani non cercano più solo campi da padel ordinari, si rendono conto che una struttura di buona qualità e dal design unico può fare la differenza rispetto alla concorrenza e grazie a questo, ci aspettiamo che le nostre vendite aumentino esponenzialmente in un breve periodo di tempo.