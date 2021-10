MONTEROSI TUSCIA E AQUILA MONTEVARCHI LANCIANO IN SERIE C IL MARKETING PARTECIPATIVO

Nasce il progetto di “marketing partecipativo”, ideato dall’area marketing e comunicazione del Monterosi Tuscia FC e Aquila Montevarchi: due gironi differenti, ma due club legati dalla stessa visione del calcio come viatico di idee e progetti per lo sviluppo di un nuovo modo di vivere lo stadio insieme ai propri partner.

Monterosi Tuscia e Montevarchi in scambio reciproco sui Led, passeranno durante le partite in casa gli sponsor principali della “consorella”: un’opportunità per i partner dei due club di uscire dai confini regionali e avere l’occasione di farsi conoscere anche dalle altre realtà e dal grande pubblico non solo per la presenza allo stadio, ma anche attraverso la trasmissione delle gare sugli official broadcaster che seguono il campionato di serie C: ElevenSports in streaming, Sky sul Satellite e RaiSport sul digitale, oltre che all’estero con la piattaforma 196 Sport.

Un modo nuovo di rendere partecipi gli sponsor, non solo durante le gare casalinghe, ma anche sugli altri campi.

Progetto pilota dei due club, il Monterosi Tuscia e il Montevarchi stanno estendendo la reciprocità ai club del proprio girone per aumentare le occasioni di investimento degli eventuali sponsor. Nell’ultima gara di campionato Monterosi Tuscia-Avellino è stata lanciata l’iniziativa della partnership delle due consorelle sui Led del Rocchi, iniziativa applaudita anche dal vicepresidente vicario della Lega Pro Marcel Vulpis presente in tribuna attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale.

“Crediamo nella visione d’insieme e nella condivisione: è un’iniziativa unica nel suo genere che vorremmo trovasse uno sviluppo e una continuità nel tempo. Fare rete è un’opportunità da cogliere al volo per intercettare nuovi partner che credano in questo progetto”. – ha dichiarato in una nota il Monterosi Tuscia.