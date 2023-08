678.com nuovo Asian online betting partner della AS Roma

L’AS Roma ha annunciato nelle ultime ore l’inizio di una nuova partnership con 678.com, che ora è l’Asian Online Betting Partner del club. Riconosciuta come una delle migliori piattaforme di intrattenimento online al mondo, l’obiettivo strategico di 678.com è quello di offrire ai fan un servizio innovativo e tecnologicamente avanzato che garantisca la fruizione dei suoi prodotti in modo sano e sicuro.

“Questa partnership significa molto per entrambi i marchi e riunisce i fan appassionati dell’AS Roma con i numerosi utenti di 678.com”, ha commentato il Brand Manager di 678.com, Jason Fong. “La storia e il prestigio del club sono una spinta positiva per il nostro marchio e sono sicuro che questa unione rafforzerà la nostra strategia di espansione”.