Gaxa entra nella famiglia degli sponsor del Cagliari calcio

Gaxa, operatore leader in Sardegna nella vendita di gas, ha firmato, nelle ultime ore, un accordo di sponsorizzazione con il Cagliari calcio. In qualità di sponsor “premium” sarà visibile sul terreno di gioco della “Sardegna Arena”. L’operazione è stata finalizzata da Infront Italy advisor commerciale del team rossoblù.

“Sono estremamente felice di poter annunciare questa importante partnership – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Gaxa, Stefano Mereu – la prima per una società giovane come la nostra. Stiamo lavorando a un progetto destinato a portare in Sardegna i vantaggi dell’energia pulita del metano. Per questo, legarci a un brand storico come il Cagliari calcio ci consente di affermare ancora di più la nostra presenza e vicinanza al territorio. Abbiamo entusiasmo, passione e grinta e sono sicuro che insieme al Cagliari riusciremo a raggiungere importanti traguardi”.