Yuri Farcas ad Oktagon il prossimo 18 novembre al Pala Gianni Asti di Torino

Annuncio in casa Oktagon in vista dell’evento del prossimo 18 novembre 2023 al Pala Gianni Asti di Torino. Il campione torinese di “Road To ONE Europe”, Yuri Farcas (nella foto della locandina in primo piano) entra, a sorpresa, nella main card dello storico show di combat sports..

Per Farcas è una importante occasione per combattere a casa propria davanti al pubblico che fino ad oggi lo aveva solo visto in tv da tutti i ring del mondo nel corso di “Road To ONE”, il circuito di selezione Europeo per i pesi massimi.

E sarà proprio nei pesi “massimi” (fino a 105 kg di categoria peso), che Farcas affronterà il prossimo avversario Matei Florin, membro della nazionale romena ai recenti mondiali ISKA (sarà un march di kickboxing con le “fight code rules” – in tre round da tre minuti ciascuno). In totale Oktagon 2023 prevede 16 match con 3 titoli mondiali ISKA in palio nel corso dell’evento torinese.

Farcas entra nella main card perché purtroppo l’atleta aostana Martine Michieletto si è infortunata e quindi deve passare la mano questa volta e l’organizzazione di OKTAGON (guidata dall’imprenditore lombardo Carlo Di Blasi) vuole mantenere altissimo il livello della card per questo arriva Farcas in gara a Torino al Pala Gianni Asti sabato 18 novembre e sarà uno dei match più attesi dagli appassionati italiani (e non solo) di combat sports.