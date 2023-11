Para Powerlifting: Emanuela Romano argento alla Cairo World Cup

L’azzurra scala posizioni importanti nel ranking per i Giochi Paralimpici di Parigi.

Alla “World Cup di Para Powerlifting”, gara valida per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, Emanuela Romano conquista due medaglie d’argento nella categoria fino a 55 kg e sale al 7° posto nella ranking list. Tre prove valide su tre per l’azzurra, che solleva prima 90, poi 94 e infine 96 kg, per un totale di 280 kg. Doppio oro all’egiziana Rehab Ahmed con 134 (nuovo record del mondo) kg di best lift e 391 come total; bronzo all’altra egiziana Hasnaa Ebahim Badreldin con 70 di best lift e 195 di total. Si chiude quindi al meglio la trasferta azzurra al Cairo, con 4 medaglie conquistate dai due atleti in pedana, Andrea Quarto (due ori) ed Emanuela Romano (due argenti).

“Sono felicissima per questo risultato. Gli allenamenti di questi due mesi sono andati bene, la preparazione è proseguita come doveva e oggi si vedono i risultati. I kili fatti oggi, 90-94-96, sono stati programmati per mettere un piede nel ranking per Parigi e ci siamo riusciti. Sono contenta perché era da un po’ che non riuscivo a fare bene come avrei voluto. Ora bisogna solo continuare così, e cercare di salire ancora con i kili e nella ranking list.” ha dichiarato ai media Emanuela Romano.

“Missione compiuta. Ci sono gare e gare; siamo partiti con qualche timore, dovuto anche al salto di categoria e poi è venuta fuori una super prestazione. Bene così! La quota che pensiamo valga il biglietto per Parigi sono i 100/102, ed Emanuela può giocarsela tranquillamente. Da martedì si ritorna in palestra per preparare i Campionati Italiani e poi lo sguardo puntato sul primo appuntamento 2024 e cioè Il Fazza World Cup di Dubai previsto a fine febbraio.” ha sottolineato Sandro Boraschi.