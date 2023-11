Kim Kardashian sbarca con Skims nella NBA per intercettare il mondo sportivo maschile

Kim Kardashian (43enne personaggio tv americano con esperienze come attrice e ora anche imprenditoriali) sbarca nel mercato del menswear e lo fa lanciando una linea di bodywear del marchio Skims (capi di intimo ideati dalla celebrity americana nel 2019) affiancandosi a livello marketing con l’NBA, la più importante lega di basket professionistica al mondo. Sarà un accordo pluriennale e coinvolgerà anche il campionato Wnba (divisione femminile della National Basket Association). Secondo la stampa estera il 10% dei visitatori del portale (www.skims.com) fa parte del target maschile.

“Insieme, Skims e la NBA metteranno in contatto persone di ogni provenienza attraverso la moda, lo sport e il talento”, ha affermato Kardashian presentando la partnership. Per il lancio della prima collezione maschile di Skims l’imprenditrice aveva arruolato sportivi tra cui la star del team Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander…“Non c’è momento migliore per unirci alla lega come partner e siamo entusiasti di lavorare con Skims, un marchio che ha rapidamente consolidato il suo status di fulcro culturale, per elevare i rispettivi brand e celebrare le atlete e il loro impatto in società”, ha dichiarato il commissario della Wnba Cathy Englebert.

Il commissiario NBA Adam Silver, assieme alla “collega” Cathy Englebert, ha ufficializzato che la company Slims mostrerà la sua partnership in numerosi eventi, tra cui il prossimo torneo NBA In-Season, l’NBA All-Star Weekend a Indianapolis e il WNBA All-Star Game 2024, che si terrà a Phoenix.