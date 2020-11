Young Boys, “Kumho Tyre” nuovo silver sponsor: il brand coreano sbarca nella serie A svizzera

(di Marco D’Avenia) – Lo Young Boys, attualmente capolista nel campionato svizzero, ha annunciato di recente l’accordo di sponsorship firmato con l’azienda coreana di pneumatici “Kumho Tyre“. Il brand sarà infatti nuovo “silver partner” dei campioni di Svizzera in carica. La nuova partnership, annunciata sul sito ufficiale del Berner Sport Club Young Boys, avrà effetto immediato e prevede la presenza del logotipo “Kumho Tyre” nei tabelloni pubblicitari perimetrali dello “Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion AG“, nonché nelle riviste ufficiali del club “YB MAG” e “YBusiness“. Completano il pacchetto di sponsorizzazione la possibilità, per i dirigenti della “Kumho Tyre”, di assistere alle partite dello Young Boys negli sky-box dello stadio, la facoltà di utilizzare il logo della squadra svizzera e il coinvolgimento dell’azienda coreana nelle strategie social del club.

Namhwa Cho, presidente e AD di “Kumho Tyre Europe GmbH”, ha dichiarato: “Con questa partnership puntiamo ad aumentare in modo significativo la nostra presenza in Svizzera, supporteremo inoltre la “Swiss Automotive Group“, già nostro cliente in Svizzera nella commercializzazione dei nostri pneumatici”, per poi aggiungere: “siamo lieti di aggiornare il nostro portfolio che vanta già numerose società calcistiche europee di prestigio”. La “Kumho Tyre“, fondata a Seul nel 1960, infatti è già sponsor del Bayer Leverkusen in Germania e del Tottenham Hotspur in Inghilterra.

Nei giorni precedenti lo Young Boys ha inoltre lanciato sul mercato la nuova divisa sociale da trasferta che presenta una maglia bianca con maniche rosse con un elegante colletto a bottoni che ricorda una polo, accompagnata da pantaloncini rossi. La nuova maglia è ora disponibile sullo shop ufficiale dei campioni di Svizzera al costo di 119 franchi (111€) per quanto riguarda il modello uomo e 79 franchi (73 euro) per le taglie da bambino.