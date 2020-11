L’AC MILAN ENTRA UFFICIALMENTE NEL MONDO DEGLI ESPORTS IN PARTNERSHIP CON QLASH

(di Daniele Caroleo) – L’AC Milan entra ufficialmente a far parte del mondo degli Esports dopo aver sottoscritto una partnership strategica con Qlash, realtà vincitrice, tra le altre cose, del “Best Italian Team” agli Italian E-Sports Awards.

A seguito di questo accordo nasce quindi la nuova squadra AC Milan Qlash, che parteciperà ai vari tornei a tema calcistico (e non solo). I primi players annoverati per difendere i colori della nuova squadra di Esports sono Diego “QLASH Crazy” Campagnani, che ha vinto la classifica mondiale FIFA20 su Playstation , e Fabio “QLASH Denuzzo” Denuzzo, uno dei più forti giocatori su Console Xbox. Entrambi parteciperanno al campionato eSerie A TIM 2020/2021 e a tutte le altre competizioni ufficiali FIFA21 (FIFA Global Series e FIFA Club World Cup). Inoltre, il prossimo 21 e 22 novembre, la nuova squadra parteciperà alle finali mondiali di Brawl Stars, videogioco per smartphone molto popolare (con una media di oltre 1 milione di utenti attivi al giorno).

Qlash in passato aveva stretto anche una partenrship con il Football Club Internazionale Milano e ha inoltre recentemente annunciato una collaborazione internazionale per favorire la diffusione del titolo NBA2K, videogioco interamente dedicato alla NBA, grazie alla collaborazione con i Bucks Gaming, divisione della squadra statunitense di basket dei Milwaukee Bucks (dedicata agli Esports).