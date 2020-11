Manchester United FC, aperto il profilo TikTok: “Puntiamo ai giovani”

(di Marco D’Avenia) – Il Manchester United FC, attualmente 15° in Premier League, ha aperto il 30 ottobre scorso il suo canale “TikTok”, popolare social network cinese. La piattaforma consente agli utenti di pubblicare piccoli contenuti multimediali dalla durata massima di 60 secondi con effetti speciali e musica.

I Red Devils diventano così il 5° club di English Premier League ad avere un profilo su “TikTok” assieme ad Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City. Il club ha annunciato di voler utilizzare il nuovo canale social per pubblicare contenuti dietro le quinte, challenge, notizie su acquisizioni di stadi e altre partnership, oltre a voler pubblicare contenuti in realtà aumentata per i propri tifosi. Destinata ad aumentare dunque la fan base social (1,1 miliardi di utenti) del Manchester United che pubblica già post in diverse lingue su altre piattaforme social. Phil Lynch, amministratore delegato della comunicazione crossmediale del Manchester United, ha dichiarato: “Questo ci aiuterà ad entrare in contatto con una nuova generazione di fan in tutto il mondo e fornirà nuove forme di narrazione e contenuti innovativi per il club“.

“TikTok”, inizialmente conosciuto col nome di “Musical.ly“, è stata lanciata in Cina nel 2016 e in quattro anni si è imposta come nuovo social network (1 miliardo di utenti), specie fra le fasce più giovani della popolazione. Recente, inoltre, la polemica negli Stati Uniti per il nebuloso trattamento dei dati personali da parte della piattaforma cinese denunciato da “Anonymous”, con il presidente Donald Trump che il 3 agosto ha minacciato di oscurare “TikTok” qualora “ByteDance”, azienda madre del social, non l’avesse venduta a Microsoft.