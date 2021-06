Wylab lancia oggi ‘Football Data Analyst – State of the Game 2021’, la prima ricerca di mercato per mappare gli esperti di data science applicata al calcio in collaborazione con studiosi dell’Università di Edimburgo. Due anni fa è partito il primo corso per Football Data Analyst.

Nell’ambito del corso per Football Data Analyst organizzato da Wylab e Top-ix in collaborazione con Wyscout e giunto alla terza edizione, è emersa l’opportunità di lanciare una survey con l’obiettivo di mappare il panorama della Data Analysis nel calcio italiano (a questo link).

Il corso FDA nasce proprio dall’idea di formare i futuri data scientist del nostro calcio favorendo allo stesso tempo una maggiore integrazione e l’utilizzo di un approccio improntato sui dati da parte delle organizzazioni calcistiche e più in generale di tutte le realtà che operano nell’ambito dello scouting e della valutazione delle performance dei calciatori.

La prima ricerca sulla figura del Football Data Analyst (FDA) in Italia – che prende spunto da ‘State of the Stats’, l’iniziativa realizzata nel Regno Unito da Thom Lawrence, CTO di StatsBombs, dal 2015 al 2017 – risponde a una serie di importanti obiettivi:

Mappare il mercato per capire numeri, background, competenze, interessi e caratteristiche dei football data analyst attivi nel nostro Paese;

Conoscere gli strumenti maggiormente utilizzati, le difficoltà e le sfide più importanti del lavoro di football data analyst;

Individuare i gap e migliorare la formazione nel campo della football data analysis.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Wylab e un gruppo di ricerca dell’Università di Edimburgo (UK) coordinato dal dottor Gian Marco Campagnolo, ricercatore in Science & Technology Studies all’Università di Edimburgo e Faculty Fellow all’Alan Turing Institute di Londra in Data Science for Sport.

La survey è aperta a tutti i professionisti o gli esperti che operano in ambito di analisi dati applicata al calcio. Si tratta di un breve questionario raggiungibile a questo link, la cui compilazione non dura più di dieci minuti.

Il report con i risultati della ricerca verrà reso pubblico nei prossimi mesi con l’idea di ripetere l’iniziativa a cadenza annuale. Il fine ultimo è quello di creare una base di conoscenza che possa essere funzionale a una comparazione della situazione italiana nel tempo e con lo stato dell’arte internazionale.

Federico Smanio, CEO di Wylab (nella foto sopra), osserva: “Ci siamo lanciati con grande entusiasmo nella creazione di un corso per Football Data Analyst, convinti dell’opportunità per il sistema calcistico italiano e consapevoli di quanto la capacità di estrarre conoscenza dai dati costituisca il fattore critico di successo del nostro sport di qui ai prossimi anni. Di fatto lo è già, come dimostrano gli sviluppi e le applicazioni in ambito di scouting e recruitment dei giocatori, valutazione delle performance e prevenzione degli infortuni. L’idea di questa survey è quindi una logica conseguenza del nostro essere scesi in campo, e frutto del desiderio di creare un albo alumni dei partecipanti al corso e da lì estendere la mappatura a tutti coloro che operano in questo ambito in Italia. Ci stimola l’opportunità di studiare l’evoluzione della figura del Data Analyst anche in relazione al rapporto con i lavori più tradizionali (Scout e Match Analyst) impiegati oggi in modo diffuso nei club”.