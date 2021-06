Sky propone da Miami il ritorno di Floyd Mayweather opposto allo youtuber Logan Paul

Quattro anni dopo l’ultima volta, match vinto contro l’irlandese Conor McGregor, all’età di 44 anni l’americano Floyd Mayweather torna sul quadrato, protagonista di un evento di boxe alquanto particolare, visto che a sfidarlo sarà uno youtuber che si è dato alla boxe, l’inglese Logan Paul (nella foto in primo piano la locandina).

Il record dei due pugili fa impressione, in un senso e nell’altro, anche se definire pugile il 26enne inglese potrebbe far storcere il naso a tanti: Mayweather, imbattuto da professionista, ha all’attivo 50 vittorie in altrettanti incontri, 27 per ko, Paul un solo match, con tanto di sconfitta, contro un’altra stella dei social, KSI.

Nonostante questo, il britannico, seguito da più di 19 milioni di follower su Instagram, da 6 milioni di persone su Twitter e da oltre 22 milioni e mezzo su YouTube, ha lanciato la sfida a Mayweather, che l’ha accettata.

L’incontro-esibizione è previsto nella notte tra domani, domenica 6, e lunedì 7 giugno, sul ring allestito all’interno dell’Hard Rock Stadium di Miami, nello stato americano della Florida.

La riunione, imperniata su Mayweather-Paul e che comprende anche altri tre incontri, potrà essere seguita in diretta dalle ore 2 su Sky Primafila, con diverse repliche in programma da lunedì 7 a giovedì 10 giugno, alle 12 alle 16 e alle 20, e sarà disponibile anche on demand fino al 14 giugno.

Boxe – Riunione di Miami:

FLOYD MAYWEATHER vs LOGAN PAUL

ore 02:00, notte domenica 6-lunedì 7 giugno 2021

live in pay per view su Sky Primafila, canale Sky Sport 256

(costo 9,99 euro)