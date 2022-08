Wolfsburg si lega a Supponor per lo sviluppo delle pubblicità virtuali alla Volkswagen Arena

(di Eleonora Anselmo) – Il Wolfsburg (società calcistica tedesca militante nella Bundesliga1 con sede nell’omonima città) ha stretto una partnership strategica a lungo termine con Supponor, principale fornitore mondiale di tecnologia nella pubblicità virtuale. La collaborazione punta a espandere le attività internazionali di sponsorizzazione del club tedesco bianconere.

Supponor è in grado di moltiplicare virtualmente la pubblicità contenuta nelle schede Led della Volkswagen Arena. Oltre a ciò la società londinese punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica relative alla produzione, al trasporto e alla logistica attraverso l’obiettivo chiamato “Race To Zero”.

La realtà britannica, leader di mercato degli ultimi dieci anni (per quanto concerne la pubblicità virtuale), ha già partecipato a oltre 2.500 eventi sportivi annuali di alto livello in tutto il mondo. È l’unica tecnologia (basata interamente su un software esclusivo) ad essere approvata nei match della Bundesliga1 (viene anche utilizzata dalla UEFA, dalla Liga, dalla Serie A e dalla nazionale di calcio italiana).