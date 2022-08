Herbalife Nutrition e L.A. Galaxy (MLS): prosegue l’accordo per la sponsorizzazione di maglia

(di Eleonora Anselmo) – L.A. Galaxy (football club militante nella Major League Soccer) estende la partnership con Herbalife Nutrition (già partner della realtà californiana), una delle più importanti società di integrazione alimentare, attraverso un accordo pluriennale.

Oltre a essere il partner ufficiale ed esclusivo dei “Galaxy”, Herbalife Nutrition sta studiando una serie di attività di coinvolgimento dei fan oltre ad iniziative di sensibilizzazione della comunità. Lo sponsor, inoltre, metterà a disposizione la Proactive Fueled by Herbalife Nutrition, una struttura di allenamento d’avanguardia per l’allenamento e i test match.

L’impianto, localizzato al West Lake Village (in California), offrirà agli atleti del club californiano un’esperienza di alta tecnologia: comprende infatti la riabilitazione sportiva, la gestione nutrizionale personalizzata e i test delle prestazioni sportive (sotto l’egida del marchio “Herbalife24”). Lo sponsor, come già avviene da 15 stagioni, sarà nuovamente presente sulle divise utilizzate nelle gare ufficiali del club, sui kit training, sulle maglie speciali e sul merchandising. La collaborazione, iniziata nel lontano 2012, prevede inoltre l’investimento di 1,25 milioni di dollari per il Joint Community Partnership Fund (destinato a promuovere i valori del calcio e uno stile di vita sano sul territorio metropolitano di Los Angeles).