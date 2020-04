Emergenza Coronavirus: Wohninvest scommette sul Werder Brema

(di Andrea Peddis) – E’ una risposta importante e di incoraggiamento deciso quella dell’agenzia immobiliare Wohninvest, che si è proposta nuovamente come partner del Werder Brema, con un ampliamento degli accordi già formalizzati nel 2019. L’obiettivo è quello di espandere la partnership e superare congiuntamente questo periodo di crisi. Un investimento complessivo nell’ordine dei 30 milioni di euro.

Dopo aver acquistato i diritti nominativi dello stadio nel 2019, rinominandolo Wohninvest Weserstadion, l’agenzia di Fellbach (vicino Stoccarda) ha deciso di fiancheggiare altre attività della società calcistica. Primo fra tutte il performance center, per anni giudicato tra i più eccellenti in Germania per via delle ottime qualità del centro medico, delle scuole, e dell’attività di scouting.

L’accordo sarà inoltre “indossato” dalle squadre dell’Accademy e dalla squadra femminile nel formato di sleeve sponsor e utilizzato anche dalle squadre di pallamano e tennis da tavolo riunite sotto l’egida del club biancoverde. L’investimento più importante, se non sul piano economico (quanto su quello dell’immagine), è senza dubbio quello fatto con l’eAcademy. Una sponsorizzazione che permette visibilità attraverso la pratica degli eSports, che, in questo periodo, ha sostituito gli eventi sportivi nel senso più tradizionale del termine. Questi nuovi accordi sono avvenuti sulla base di un investimento da 30 milioni di euro (stipulato nel 2019 valido per 10 anni). Parliamo della nominazione dello stadio, ma soprattutto sulla comune idea di investire sui giovani.

La Wohninvest possiede anch’essa un’Academy per i ragazzi che sognano un futuro nel campo dell’immobiliare. Non è dunque solo un accordo economico tra le parti, ma un comune obbiettivo fondato su un’ideologia ben precisa, e questa partnership comunica perfettamente le intenzioni delle due proprietà.