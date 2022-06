Volley: dagli sponsor di maglia della Superlega i club incassano 18,6 milioni di euro

Il dato emerge dall’approfondimento di ChainOn (nella foto in primo piano), il digital marketplace delle sponsorizzazioni, sugli investimenti degli sponsor nei campionati sportivi italiani. In Superlega la media dei ricavi dalle sponsorizzazioni commerciali è di 1.38 milioni di euro: i naming sponsor valgono in totale 10.58 milioni di euro.

Nella stagione 2021/2022, le sponsorizzazioni di maglia dei club di Superlega hanno portato ad incassi complessivi per € 18,616 milioni. Nello specifico le partnership commerciali (main e second sponsor oltre ad altri sponsor di maglia) valgono € 18,016 milioni (97%) mentre gli abbinamenti tecnici € 600 mila (3%) al netto delle forniture. Il valore medio dei ricavi per Club dalle sponsorizzazioni commerciali è pari a € 1.385.846.

Il 46% degli investimenti è riconducibile a Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, i tre Club, insieme a Modena Volley, con il budget di maggiori dimensioni, nei quali il Main Sponsor coincide con il gruppo societario che possiede il club stesso.

Sono questi i primi dati che emergono dallo studio “Analisi economica delle sponsorizzazioni – club di SuperLega 2021/2022”, realizzato da ChainOn, il marketplace digitale per vendere e comprare sponsorizzazioni nello sport attraverso l’utilizzo di algoritmi proprietari, blockchain e intelligenza artificiale, in collaborazione con StageUp, tra le aziende di riferimento a capitale italiano nella ricerca e consulenza nel medesimo settore.

Il rapporto segue quelli pubblicati nell’ultimo bimestre sulle sponsorship di maglia del calcio di Serie A e di basket di Serie A, e precede analoghi approfondimenti sulla Serie A1 di Volley Femminile e su Serie B e Lega Pro di calcio.

Analizzando i settori merceologici dei partner i maggiori investimenti in Superlega provengono dagli “arredamenti” (15%), in cui svetta Cucine Lube, marchio sponsor della squadra Campione d’Italia. Al 2° posto, in termini di quota (13,5%), è il comparto “calzature”, in cui emerge Leo Shoes, main sponsor di Leo Shoes PerkinElmer Modena. Al 3° posto, (12%), si colloca il comparto “antinfortunistica” a cui appartiene il brand Sir Safety System, main sponsor della Sir Safety Conad Perugia.

Nel computo globale delle sponsorizzazioni commerciali, 10,58 milioni di euro derivano dai naming sponsor, ovvero le sponsorizzazioni che attribuiscono la prima (Main) e seconda (Second) denominazione alla squadra. La media di ricavo per club dei Naming Sponsor è pari a 813.846 euro. In particolare i Main Sponsor attraggono investimenti per 7,94 milioni di euro, mentre i Second Sponsor raggiungono quota 2,64 milioni di euro.

Tre club (Top Volley Cisterna, Vero Volley Monza e Verona Volley) non hanno un main sponsor, mentre 6 squadre presentano sia il Main che il Second: Consar RCM Ravenna, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto, Itas Trentino, Leo Shoes PerkinElmer Modena e Sir Safety Conad Perugia.

Complessivamente i brand con accordi di sponsorship che prevedono la presenza sulle maglie di gara sono 159.