Le 3 esclusive Special Combo della Serie C playoff NFT

(di Antonio Spina) – Playoff di Serie C 2021/22 che giungono agli ultimi 90′ per decretare la quarta promossa in Serie B tra Palermo e Padova. Grazie alla partnership tra DaChain (platform per creare, gestire e commercializzare NFT) e Eleven Sports (emittente sportiva internazionale) sono state indette 3 Special Combo per permettere ai collezionisti più abili e ai tifosi più accesi di sbloccare gli Exclusives, NFTs (acronimo di non-fungible token), che forniranno l’accesso ad esperienze ed articoli unici, tutti a tema Serie C.

Con la Special Eleven collection, i tifosi più affezionati avranno tempo fino al 17 Giugno 2022 per collezionare i 10 Top Moments (tutti diversi!) e portarsi a casa l’esclusivo abbonamento ad Eleven Sports valido per la stagione 2022/23.

La Silver Ball Collection, consentirà a tutti i tifosi che avranno completato la serie dei 3D da collezione (Il Trofeo, Il Pallone Ufficiale, Il Ticket della finale e Il Trofeo della Vincitrice) e selezionati i 2 Top Moments delle finali di andata e ritorno entro il 19 Giugno 2022, potranno sbloccare l’Exclusive che farà arrivare dritto a casa loro il pallone ufficiale Lega Pro.

Terzo ed ultimo special combo, la Golden Final Collection. In 4 diverse varianti (per il Palermo, il Catanzaro, la Feralpisalò e il Padova), tutti i collezionisti che avranno raccolto i 7 NFT entro il 4 giugno 2022 si aggiudicheranno 2 biglietti, tenendo conto la disponibilità, per la finale di andata o ritorno.

Nel caso delle collezioni create per Lega Pro, questi NFT possono essere paragonati alle classiche figurine da collezione cartacee, con la differenza che oltre ad essere in digitale e animati in video o in 3D, sono pezzi unici,

ognuno con un proprio codice diverso incapsulato sulla blockchain per garantire l’assoluta unicità e autorevolezza, e quindi, valore.