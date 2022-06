São Paulo FC stringe l’alleanza con la criptovaluta Shiba Inu (SHIB)

La nuova divisa da gara del Sao Paulo FC prodotta dall'americana Under Armour.

(di Nicola Mandaglio) – Il São Paulo FC (squadra di calcio brasiliana) ha annunciato l’accettazione della criptovaluta del meme Shiba Inu (SHIB) come mezzo di pagamento per i biglietti per le partite della squadra, i fan potranno effettuare pagamenti tramite l’exchange messicano Bitso.

Il token SHIB ha avuto una media di 629 milioni di volume di transazioni giornaliere a maggio.

Coloro che sono interessati a pagare i biglietti con Shiba Inu (SHIB) riceveranno conferma in un messaggio diretto con l’account SHIB della Fan Page, ma prima, i fan devono registrarsi come Fan Member per pagare con criptovalute.

Il São Paulo FC che ha vinto sei volte lo scudetto locale, con giocatori del calibro di Kaká, Cafú e Luis Fabiano; sarà il primo club in Brasile ad accettare criptovalute.