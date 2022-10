Volley: Cantina Todini nuovo jersey partner dell’Emma Villas Aubay Siena (SuperLega)

Nasce una nuova partnership tra Emma Villas Aubay Siena e la prestigiosa Cantina Todini, che sarà “jersey partner” del team biancoblù. Il logo dell’azienda compare infatti sulle divise da gioco della compagine toscana di SuperLega.

La produzione vitivinicola è il fiore all’occhiello del progetto We Are Todini. Qui le ideali condizioni climatiche, il rispetto delle tradizioni e una lunga esperienza nel settore si fondono in un’unica espressione, dando vita ad etichette eleganti e piacevolmente originali.

Il focus dell’azienda è sulle varietà tipiche come Grechetto e Sangiovese, nel rispetto della forte identità territoriale ricercata sin dai primi anni dal fondatore Franco Todini. A queste si uniscono i vitigni internazionali come Viognier, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Consolare e Laudato sono i nuovi vini di Cantina Todini, nati per rendere omaggio al territorio ed alla passione per gli animali esotici che ospitiamo e curiamo tra le nostre vigne. Sono blend di varietà autoctone ed internazionali, capaci di donare al vino sfumature di bellezza, cultura e stile italiano.

Ha commentato Luisa Todini, presidente della holding Todini Finanziaria: “Da sempre sono appassionata dello sport della pallavolo e apprezzo la bellezza dei luoghi promossa da Emma Villas. Immediato è stato l’incontro dei valori della mia azienda con quelli dal fondatore e CEO di Emma Villas Giammarco Bisogno. Quando sport, bellezza e tradizione si incontrano, un percorso comune può diventare profittevole e duraturo. Emma Villas Aubay Siena e Cantina Todini condividono il valore del gioco di squadra con tenacia e passione”.

“Avere il nostro logo sulla divisa da gioco della Emma Villas Aubay Siena – prosegue la presidente Luisa Todini – è un grande onore e una bella scossa di adrenalina ogni volta che si scende in campo. Nella pallavolo più che in altri sport l’armonia del gioco e l’intesa all’interno della squadra sono fondamentali. C’è molta strategia ma anche tattica istantanea, due insegnamenti importanti per chi si appassiona a questo sport”.

Vittorio Angelaccio, responsabile marketing di Emma Villas Aubay Siena ha dichiarato (nella foto sopra): “È un onore per il nostro club avere come compagno di viaggio un brand importante così riconosciuto e riconoscibile, in grado di offrire vini di qualità ed esperienze sensoriali indimenticabili quale quella del “Leo Wild Park”, una fattoria didattica dove poter visitare numerosi esemplari di animali, anche esotici, che hanno trovato un habitat favorevole allo sviluppo e alla riproduzione, dove la loro cura può essere paragonata a quella di una beauty farm. Sicuramente la condivisione della passione per lo sport e per il volley, in particolare anche da parte di Luisa Todini, hanno facilitato il rapporto di partnership che vedrà il logo di Cantina Todini sui led e sul taraflex del palazzetto e che sarà presente sul pantaloncino dei nostri giocatori durante le partite in casa e in quelle in trasferta, in tutte le città italiane che partecipano al campionato di Superlega maschile. Con Cantina Todini diamo vita ad una partnership che svilupperà attività e progetti anche all’interno di Emma Villas Tour Operator”.