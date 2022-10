Rainbow Six Siege: l’Italia ancora al top grazie a Mkers

Doppio Playoff per la squadra di Rainbow Six Siege sponsorizzato da Randstad: European Challenger League e Coppa Italia. Continua il percorso della squadra tutta italiana di Mkers, tra competizioni nazionali e internazionali.

In casa, il team si è presentato alla Coppa Italia con il titolo di campioni d’Italia, conquistato ai PG Nationals dello scorso luglio. Dopo due vittorie, il quintetto si è qualificato senza difficoltà ai playoff, dimostrando la volontà di confermarsi la squadra più forte d’Italia.

Nella European Challenger League, invece, la bandiera italiana è stata portata in alto con successo, nonostante fosse stata sorteggiata nel girone più difficile. Al primo incontro contro i Tenstar, favoriti per la vittoria al torneo, i Mkers ne sono usciti vincenti con un punteggio quasi perfetto. La scia vittoriosa è proseguita permettendo alla squadra di qualificarsi ai Playoff come primi in classifica.

Ottimi risultati anche nell’analisi dei singoli giocatori; nella classifica dei migliori 10 del torneo, è possibile trovare Luigi “Gemini” Ferrigno al 7° posto, Lorenzo “Lollo” Masuccio al 4° e Alessio “Aqui” Aquilano in vetta, con un bel distacco nel punteggio dal secondo classificato, dimostrando il calibro e la qualità dei giocatori.

Per Mkers impegni proseguono senza sosta: martedì 25 Ottobre con i Playoffs dell’Italian Cup, mentre per i Playoffs della European Challenger League si tornerà sul campo dal 7 Novembre. In entrambe le occasioni le sfide saranno in modalità Bo3 (alla meglio di tre).

Le aspettative per il team sono alte. Tutta la community del titolo sta puntando gli occhi verso chi ha saputo farsi notare grazie agli ottimi risultati ottenuti contro team già riconosciuti da tempo nel panorama internazionale. Per Mkers si tratta di una nuova occasione per affermare il proprio potenziale in competizioni di alto livello e in questo caso per dare risalto alla bandiera del proprio paese, con una squadra interamente composta da giocatori italiani.