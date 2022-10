La Feralpisalò (Serie C) si avvicina ai giovani del territorio per Hallloween. L’occasione è il match di Coppa Italia contro la Juventus NG

Marketing creativo in “casa” Feralpisalò (club di Serie C) in vista delle festività di “Halloween” (in molti paesi si svolge nella giornata del 31 ottobre).

“Si tratta di una iniziativa tattica (ribattezzata “Halloween Verdeblù“, nda) in cui abbiamo coinvolto alcuni ragazzi dell’ oratorio/gruppo giovani di Odolo, comune confinante oltre che affiliato con la scuola calcio dei “Leoni del Garda“. Fedeli al nostro pensiero di coinvolgere sempre il territorio, abbiamo voluto rivolgerci pertanto a una piccola ma vivace realtà locale. Premiamo il travestimento più pauroso con capitan Elia Legati che regalerà per l’occasione una maglia replica della Feralpisalò. Abbiamo inoltre coinvolto il nostro settore giovanile e i figli dei nostri giocatori…L’obiettivo è riportare/riabilitare (dopo tanto tempo lontani) il pubblico allo stadio, con iniziative che coinvolgano gli ospiti e abbiano poi ritorno sulle testate tradizionali (oltre che sui social). Oltre a ciò abbiamo coinvolto nella comunicazione e a livello marketing molti dei partner commerciali e media della società” – ha dichiarato Ilenia Setola, direttore marketing e sviluppo commerciale del club di Lega Pro.

L’iniziativa in esame sarà organizzata al “Lino Turina” di Salò (lo stadio della Feralpisalò) per i grandi ed i piccini del territorio. Il tutto avverrà il prossimo mercoledì 2 novembre ore 14:30 in concomitanza con gara di Coppa Italia-Serie C contro la Juventus Next Generation.